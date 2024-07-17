Пільги для дітей УБД та учасників АТО: на що вони можуть розраховувати

Особи, які брали участь в антитерористичній операції, а також військовослужбовці зі статусом учасника бойових дій, мають законне право на отримання державних пільг. Ці пільги також стосуються і їхніх дітей.

До переліку пільг зокрема входить можливість організації дозвілля для дітей, забезпечення безоплатних місць у школах та дитячих садках, а також пільгове проживання в студентських гуртожитках і інше. Про це пише 24 канал.

Пільги для дітей учасників АТО

Діти учасників АТО мають право на пріоритетне отримання місць у школах і дитячих садках. Крім того, для них передбачено наступне:

Безкоштовне харчування для дошкільнят і учнів з 1 по 11 клас.

Підтримка і пільги при отриманні професійно-технічної та вищої освіти.

Оздоровлення та відпочинок для дітей від 7 до 18 років.

Читайте також: На які пільги на оздоровлення можуть претендувати родини військових

Пільги для дітей УБД

Сім'я військовослужбовця, який отримав статус учасника бойових дій, також має право на державні пільги, зокрема для дітей:

Можливість оздоровлення та відпочинку.

Пріоритетні місця в школах, дитячих садках і дитячих оздоровчих таборах.

Для студентів передбачені наступні пільги:

Переведення на бюджетну форму навчання при денній формі.

Право на безкоштовне або пільгове проживання у гуртожитках для тих, хто вчиться на денній формі.

За умови відсутності заборгованості з навчання – право на соціальну стипендію.

Нагадаємо, раніше UAportal розповідав, хто має право та як подати заявку на пільги для сімей УБД у 2024 році.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!