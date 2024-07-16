Пільги для сімей УБД у 2024: хто має право та як подати заявку

Сім’я ветерана війни має можливість звернутися за отриманням соціальних пільг, згідно з останніми повідомленнями від Пенсійного фонду.

Ось хто може претендувати на соціальні пільги від імені ветерана:

Його дружина або чоловік;

Батьки, які не мають можливості працювати;

Незаміжні діти старше 18 років з інвалідністю II групи, визнані такими з дитинства;

Особа, що проживає та доглядає за ветераном з інвалідністю I групи, якщо ветеран не одружений, згідно з постановою Кабміну України № 1395 від 27.12.2023 року.

Щодо подання заяви на пільги, тепер можна подати одну універсальну заяву замість двох окремих. Це можна зробити наступними шляхами:

Особисто в сервісних центрах Пенсійного фонду, у представників виконавчих органів місцевого самоврядування або в центрах надання адміністративних послуг;

Надіслати поштою на адресу відповідного органу Пенсійного фонду;

Онлайн через портал електронних послуг Пенсійного фонду, мобільний додаток або, за можливості, через портал Дія.

Раніше ми розповідали, на які пільги на оздоровлення можуть претендувати родини військових.

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