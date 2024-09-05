Пільги для дружин учасників бойових дій: що надає держава

Дружини військових, які брали участь у бойових діях, мають право на різноманітні законодавчі пільги, про які часто не знають. Це включає, зокрема, знижки на комунальні послуги та додаткові можливості для оздоровлення дітей.

Згідно з українським законодавством "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", родини військових зі статусом учасників бойових дій мають право на пільги з комунальних послуг. Про це пише 24 Канал.

Зокрема, пропонуються такі знижки:

75% на оплату житла;

75% на газ, електрику та інші комунальні послуги (для осіб з інвалідністю ця знижка становить 100%);

75% на паливо для домівок без централізованого опалення.

Знижка на комуналку розраховується на 21 квадратний метр опалювальної площі на одну особу та додатково 10,5 квадратних метрів на сім'ю.

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Варто відзначити, що для сімей, де всі члени є непрацездатними, знижка на газ для опалення складає 75% від подвійної норми площі, тобто 42 квадратних метри на особу і 21 квадратний метр на родину. Члени родин військовослужбовців також мають право подавати заявки на ці пільги.

Де можна подати заяву

Для отримання пільг за статусом учасника бойових дій можна подати заяву кількома способами:

відвідати будь-який сервісний центр Пенсійного фонду України;

надіслати документи поштою;

використати особистий кабінет на веб-порталі електронних послуг Пенсійного фонду;

скористатися Дія.Підпис у мобільному додатку Дія.

Пільги можуть бути надані як самому учаснику бойових дій, так і членам його родини.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, на які пільги на проїзд у транспорті має право учасник бойових дій.

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