Libra: як президентський твіт обвалив ринок криптовалют

Нещодавній скандал навколо мемної криптовалюти Libra, стрімке зростання якої було спричинене твіттом президента Аргентини Хав'єра Мілея, став ще одним тривожним сигналом для крипторинку. Усього за 40 хвилин після публікації токен піднявся в ціні на 2 000%, досягнувши ринкової вартості $4,4 млрд, але потім втратив понад 95% своєї ціни. Після цього Мілей видалив свій твіт та заявив, що не був ознайомлений з деталями проєкту, хоча його підтримка мала значний вплив.

Обвал Libra спричинили масові розпродажі з боку інсайдерів, які використали односторонні ліквідні пули на платформі Metora для виведення SOL та стейблкоїнів. Аналітики зазначають, що ситуація була спланована: спочатку була створена ілюзія високого попиту, після чого великі гравці вивели активи, залишивши роздрібних інвесторів із знеціненими токенами. Всього було зафіксовано 74 500 заявок на купівлю і лише 28 900 на продаж, що демонструє нерівномірний баланс сил на ринку та небезпеку таких схем.

Цей випадок став черговим підтвердженням того, що криптовалютний ринок, особливо сегмент мемкоїнів, залишається надзвичайно ризикованим. Навіть якщо токен підтримує відома особистість, це не означає, що він безпечний для інвестування. Libra нагадує про інші подібні ситуації, такі як скандали з $CAR у Центральноафриканській Республіці та $TRUMP у США, де політичні фігури також впливали на різкі коливання вартості активів, викликаючи хаос на ринку.

Наслідки краху Libra відчули і власники інших мемних токенів. Наприклад, $TRUMP втратив близько $500 млн ринкової капіталізації за пів години після початку обвалу Libra. Це підтверджує, що мемкоїни є особливо чутливими до зовнішніх факторів та спекуляцій, що робить їх ще більш ризикованими для інвесторів. Одна неочікувана подія може стати тригером для глобальних змін у вартості активів.

Для криптоентузіастів ця ситуація є важливим уроком: хайп не може замінити глибокий аналіз, а надмірна довіра до публічних осіб у криптопросторі може обернутися значними фінансовими втратами. Перед тим як вкладати гроші, варто перевіряти деталі проєкту, аналізувати рухи великих гравців і розуміти механізми маніпуляцій на ринку. Диверсифікація активів, обережний підхід та критичне мислення допоможуть уникнути непередбачених втрат у цьому нестабільному середовищі.

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