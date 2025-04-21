Кращі з кращих: у які українські ВНЗ мріють вступити студенти у 2025 році
Незабаром в Україні стартує вступна кампанія 2025 року. Тисячі випускників шкіл уже розмірковують над тим, у якому виші продовжити навчання та будувати кар’єру.
Освіта.ua публікує актуальну інформацію про топові заклади вищої освіти країни.
Консолідований рейтинг ВНЗ України
Університети було оцінено на основі трьох основних джерел:
- "ТОП-200 Україна"
- База цитувань Scopus
- Середній бал НМТ на контракт
Усього в рейтинг увійшли 235 закладів, а десятка лідерів виглядає так:
- Київський національний університет імені Тараса Шевченка
- Львівський національний університет імені Івана Франка
- Національний університет "Львівська політехніка"
- НТУУ "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського"
- Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна
- Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича
- Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника
- Національний медичний університет імені О. О. Богомольця
- НаУКМА — Національний університет "Києво-Могилянська академія"
- Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Ці дані базуються на рейтингу за 2024 рік, оскільки оновлений список за 2025-й ще не оприлюднено. Однак лідери майже не змінюються щороку.
Позиції ВНЗ за рейтингом Scopus
Інший авторитетний рейтинг — Scopus — оцінює виші за кількістю наукових публікацій та частотою їх цитування. База Scopus охоплює понад 25 тисяч наукових видань, включно з журналами, збірниками конференцій і книгами у різних галузях: від технічних і медичних до гуманітарних наук.
Важливі дати вступної кампанії-2025
- Основна сесія НМТ триватиме з 14 травня до 25 червня 2025 року
- Додаткова сесія — з 14 до 25 липня
- Електронні кабінети абітурієнтів відкриються 25 червня і працюватимуть до 20 жовтня
- Абітурієнт може подати до 5 заяв на бюджет і до 15 заяв загалом
Нагадаємо, студенти ВНЗ з вересня проходитимуть базову загальновійськову підготовку.
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