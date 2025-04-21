Кращі з кращих: у які українські ВНЗ мріють вступити студенти у 2025 році

Незабаром в Україні стартує вступна кампанія 2025 року. Тисячі випускників шкіл уже розмірковують над тим, у якому виші продовжити навчання та будувати кар’єру.

Освіта.ua публікує актуальну інформацію про топові заклади вищої освіти країни.

Консолідований рейтинг ВНЗ України

Університети було оцінено на основі трьох основних джерел:

"ТОП-200 Україна"

База цитувань Scopus

Середній бал НМТ на контракт

Усього в рейтинг увійшли 235 закладів, а десятка лідерів виглядає так:

Київський національний університет імені Тараса Шевченка Львівський національний університет імені Івана Франка Національний університет "Львівська політехніка" НТУУ "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського" Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника Національний медичний університет імені О. О. Богомольця НаУКМА — Національний університет "Києво-Могилянська академія" Одеський національний університет імені І. І. Мечникова

Ці дані базуються на рейтингу за 2024 рік, оскільки оновлений список за 2025-й ще не оприлюднено. Однак лідери майже не змінюються щороку.

Позиції ВНЗ за рейтингом Scopus

Інший авторитетний рейтинг — Scopus — оцінює виші за кількістю наукових публікацій та частотою їх цитування. База Scopus охоплює понад 25 тисяч наукових видань, включно з журналами, збірниками конференцій і книгами у різних галузях: від технічних і медичних до гуманітарних наук.

Важливі дати вступної кампанії-2025

Основна сесія НМТ триватиме з 14 травня до 25 червня 2025 року

триватиме з Додаткова сесія — з 14 до 25 липня

— з Електронні кабінети абітурієнтів відкриються 25 червня і працюватимуть до 20 жовтня

відкриються і працюватимуть до Абітурієнт може подати до 5 заяв на бюджет і до 15 заяв загалом

Нагадаємо, студенти ВНЗ з вересня проходитимуть базову загальновійськову підготовку.

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