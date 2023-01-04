Кращі колядки на Різдво 2023 для дорослих та дітей

Колядки – одна із найвеселіших святкових традицій. Віряни західного обряду вже відсвяткували це найочікуваніше свято, а ось віряни східного обряду ще готуються до Різдва.

Колядувати починають 6 січня одразу після закінчення Святої Вечері, або вже зранку 7 січня, а закінчують зазвичай колядувати на свято Водохреща – 19 січня.

Ми підготували для вас популярні українські колядки, які легко запам'ятаються і дорослим і дітям.

Коляд, коляд, колядниця

Коляд, коляд, колядниця

Добра з медом паляниця,

А без меду не така,

Дайте, дядьку, п’ятака.

Як не дасте п'ятака,

Візьму бика за роги.

Не давайте копійки,

Бо порвуться кишеньки,

Будьте, люди, гонорові!

Дайте гроші паперові.

Коляда

Коляду для вас співаю,

Дай вам Боже урожаю,

Щедрих нив, садів квітучих,

Зірку в небі на Святвечір

Для дорослих і малечі.

Коляда моя лунає,

Увесь світ з Різдвом вітає.

Добрий вечір тобі, пане господарю!

Добрий вечір тобі, пане господарю!

Радуйся! Ой, радуйся, земле,

Син Божий народився!

Застеляйте столи та все килимами.

Радуйся! Ой, радуйся, земле,

Син Божий народився!

Та кладіть калачі з ярої пшениці.

Радуйся! Ой, радуйся, земле,

Син Божий народився!

Та прийдуть до тебе

Три празники в гості.

Радуйся! Ой, радуйся, земле,

Син Божий народився!

Ой перший же празник

Та Різдво Христове.

Радуйся! Ой, радуйся, земле,

Син Божий народився!

А другий же празник

Василя святого.

Радуйся! Ой, радуйся, земле,

Син Божий народився!

А третій же празник

Святе Водохреще.

Радуйся! Ой, радуйся, земле,

Син Божий народився!

А що перший празник

Зішле тобі втіху.

Радуйся! Ой, радуйся, земле,

Син Божий народився!

А що другий празник

Зішле тобі щастя.

Радуйся! Ой, радуйся, земле,

Син Божий народився!

А що третій празник

Зішле всім нам долю.

Радуйся! Ой, радуйся, земле,

Син Божий народився!

Сніжком запорошило все

Сніжком запорошило все:

Стежинку і дорогу.

Спішить, спішить колядочка

До нашого порогу.

Несе вона в торбиночці

Про щастя світлу мрію,

Дарує нам колядочка

І віру і надію.

Лунають ніжно дзвоники

Від хати і до хати.

Спішить, спішить колядочка

Нам щастя побажати!

Ой заграю на дуду

Ой заграю на дуду

Й заспіваю коляду!

Для хазяїна й хазяйки,

Щоб не мали в хаті сварки,

А достаток мали й лад,

Доля квітла, наче сад,

Щоб задумане збулося,

Як ріка життя лилося,

Нива густо колосилась

Й щастя в хаті оселилось!

Я заграв вам на дуду,

Проспівав вам коляду,

А тепер стою зітхаю

На гостинчика чекаю!

Нова радість стала

Нова радість стала, яка не бувала,

Над вертепом звізда ясна світлом засіяла.

Де Христос родився, з Діви воплотився,

Як чоловік пеленами убого оповився.

Пастушки з ягнятком перед тим дитятком

На колінця припадають, Царя-Бога вихваляють.

- Ой ти, Царю, Царю, небесний Владарю,

Даруй літа щасливії цього дому господарю.

Даруй господарю, даруй господині,

Даруй літа щасливії нашій славній Україні.

Коляд, коляд, коляда

Коляд, коляд, коляда,

Хай обходить вас біда.

І нехай на ваш поріг

Прийде радість в Новий рік.

Щоб в добробуті цвіли,

Щоб щасливо ви жили,

І щоб рік цей молодий

Вам був кращий за старий.

Друзів зичимо багато;

Щоб у будні та на свято

Ваші гнулися столи.

Щоб здорові всі були!

Нагадаємо, жителі Землі у січні зможуть побачити "Різдвяну комету", яку спочатку вважали астероїдом та відкрили лише цього року.

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