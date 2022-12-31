Найкращі привітання з Новим роком українською: вірші, проза та картинки

Прийдешній Новий рік наша країна відзначить скромно – без яскравої ілюмінації на вулицях, з економними ялинками, без салютів. Може статися й так, що цей Новий рік ми відзначатимемо без світла.

Проте ми не та нація, у складні часи яка не вміє радіти. Цієї новорічної ночі ми будемо бажати не багато, проте побажання будуть найважливішими – щоб скоріше скінчилася війна, щоб Україна перемогла російську навалу, щоб всі наші захисники повернулися додому та обійняли своїх рідних.

UAportal пропонує вам вітання з Новим роком 2023 у віршах, прозі та картинках українською мовою, щоб додати відчуття свята вашим рідних, знайомим та близьких.

Вже рік старий за обрії пливе. Уже й Новий стоїть на виднокрузі. Хай у Новому буде все нове, cтарі лиш вина, істини та друзі!

Хай Новий рік у вишиванці розбудить Вас щасливо вранці, і принесе у Вашу хату утіхи й радості багато. Розбудить приспані надії, зерном і щастям Вас засіє, зігріє миром і любов’ю та подарує Вам здоров’я!

Нехай любов цвіте під вашим дахом, живіть без бід, без помилок, без страху! Живіть, немов у безтурботній казці! В родинній посмішці, у Божій ласці! Відчуйте чарівні ангельські кроки, бо вас весь світ вітає з Новим роком!

Коли кружляє сніг лапатий в пухнастій білій круговерті, коли весь світ не хоче спати, від сміху й блиску феєрверків, коли позаду всі незгоди, усі образи і мороки. Я скористаюся з нагоди й вас привітаю з Новим Роком!

Черговий рік – це лиш фрагмент життя, черговий кадр у цім чарівнім світі. Хай в цьому кадрі буде більше світла, а тіні всі хай кануть в небуття.

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Хай промені сонця блищать у твоїх зіницях, хай світло нічних ліхтарів огортає теплом, нехай в цьому році омріяне точно здійсниться, а дні будуть сповнені ніжністю, світлом й добром.

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В пору цю, коли падає сніг й морози чимдуж припікають, знов на землю спішить Новий рік – з ним сердечно усіх вас вітаю. Зичу сонця та світлих надій, миру й втіхи на кожному кроці. Також –здійснення планів і мрій у прийдешньому Новому році!

З Новим роком, добрі люди! Сподіваюсь, з Вами буде запашна, смачна хлібина, щастям сповнена година, сіль жадана на столі, лад і спокій на землі!

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Рік Новий – казковий час! Хай здивує щастям Вас. Рік добра і рік кохання. Тож приймайте привітання: будьте добрі та здорові, побажаємо любові, світла й радощів багато, щоб життя було, як свято!

Коли проб’є дванадцята година, і старий рік зустрінеться з Новим, хай пощастить і Вам, і всій родині, ми зичимо, щоб посміхнулись Ви! Хай казку принесе на крилах вечір, і казка щоб затрималась на вік, і під ялинку щоб чарівні речі приніс Вам щедрий дядько Новий Рік!

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Дай Боже Вам любові і тепла, добра в сім'ї і затишку в оселі. Щоб щастя світла музика текла в різдвяні свята, щедрі і веселі! Хай здійснює бажання рік Новий, хай ваше підприємство процвітає, з чудовим святом, радості і мрій. Ми щиро і сердечно Вас вітаєм!

Вітаю зі святом світлим і казковим, що п’янить оселю духом ялинковим! Доброго здоров’я, друзів незрадливих, і в Новому Році днів лише щасливих!

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Хай у вас все буде файно: Хліб на полі, сало в стайні. Все усміхнена мармиза, нехай вас обійде криза! Хай біда минає боком! Щастя вам! І з Новим роком!

Вже прийшли до нас морози, і ведмідь хропить в берлозі. Ми вже п’яні, чути сміх, з Новим роком вас усіх!

Я бажаю вам багато: здоров’я віз, достаток в хату, слухняних діток, тещу милу, свекруху добру незлобливу. Щоб кум з кумою... Як годиться. Та щоб роботою гордиться! І щоб весь рік у всіх у вас Було в житті усе гаразд!

Хай тобі в новому році добре спиться і на боці, й горілиць, і носом вниз, й в гостях, і вдома – скрізь. Хай тобі насняться гроші та начальники хороші. Хай насниться найсолодше, і не раз, не два – щоночі. Але щастя – хай не сниться, а шкребе тебе по спинці.

Щоб ви міряли гривні мискою, А діточок своїх колискою, Щоб кожна жінка цвіла, як весна, А чоловік аби жив до ста! Будьте веселі й багаті, Як осінь на Прикарпатті. Будьте такі здорові, як зими у Чорногорі.

* * *

Бажаю, щоб у новорічну ніч турботи щезли з ваших пліч. Живіть яскраво та красиво, себе цінуйте та людей. Замість горілки – пийте пиво і буде все у вас ОК!

В новому році хай щастить, голова хай не болить. Дятли ті, що нас довбають хай негайно повтікають. Грошеняток більше вдвоє, а кохання навіть втроє, І нехай цей Новий рiк буде кращим як торік!

* * *

Щоб євро було сховане в коморі, щоб сало рохкало у дворі, щоб в гаражі стояв "Ферарі", в сараї – "Лексус" ще до пари, у хаті – з мармуру камін, та і басейн, хоча б один. Щоб масажер був у джакузі, щоб "Хенесі" бовталось в пузі. І щастя вам не лізло боком, коротше, всіх вас з Новим роком!

З Новим роком йдем до хати, щоб Вам щастя побажати! Від Миколи до Миколи, щоб не кашляли ніколи, щоб не було сварки в хаті, ані снігу на загаті. Хай зростає зарплатня в році новому щодня. І забудьте всі мороки! З Новим щастям! З Новим Роком!

Нехай в Новому 2023 році,

Щодня й на кожнім кроці,

Дива чарівні трапляються

І мрії Ваші збуваються.

Хай любов панує в домі,

Хай Господь пошле щасливої долі,

Хай в родині спокій буде,

Хай рік новий щасливим буде!

Кохання міцного, щастя рясного,

Неба мирного, добра щирого!

Будьте Ви завжди здорові

Щастя Вам та всій родині!

***

Щиро вітаю з Новим роком та бажаю всіх земних благ. Нехай же 2023-й рік подарує найголовніше – перемогу та мир. А ще – простого людського щастя та надії на світле майбутнє. Нехай 12 місяців Нового року дивують тільки приємними новинами. Щасливого Нового року!

Нехай у Новому році здійсняться найзаповітніші мрії. Нехай 2023 рік стане найщасливішим у житті. Здоров’я, щастя та удача щоб ніколи не покидали та завжди слідували в ногу – до щасливого майбуття.

З Новим 2023 роком! Нехай він видасться переможним у всіх сенсах: для нашої України – над ворогом, для всіх людей – над тими стражданнями, які принесли окупанти на нашу землю. Бажаю, щоб рік новий дарував тільки позитивні емоції. Щоб всі ті добрі мрії й бажання втілились у життя.

Моє новорічне привітання просте: здоров’я міцного, щастя безмежного, добробуту в оселі та Божого благословення. Нехай Новий 2023 рік принесе всім перемогу, мир та процвітання. Всі негаразди та страждання нехай йдуть у минуле, а попереду буде тільки чиста дорога до світлого майбуття.

2023-й хай буде щасливий. Усе, до чого так прагнулось довгий час, нехай збудеться. Але головне – нехай він буде переможно мирним. Здоров’я та всіх земних благ! Нехай в домі буде затишок, а настрій тільки бадьорий.

З Новим 2023 роком! Нехай він дарує реалізацію всіх задуманих планів та тільки приємні клопоти. Нехай трапляються протягом року дива, які неодмінно радують і зігрівають душу. Нехай все погане залишиться у 2022-му, а рік новий подарує довгоочікуваний мир!

Спокою й добра у Новому році! Нехай у Вашій оселі панує мир та Божа благодать! Нехай матінка Божа дарує здоров’я кожному! Нехай 2022-й забере із собою всі негаразди, а Новий 2023-й рік принесе щастя та переможний мир.

Нехай все задумане в житті реалізується, а всі добрі побажання, які Ви отримаєте в новорічну ніч, – здійсняться!

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