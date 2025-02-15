Кращі райони Києва для покупки однокімнатної квартири: де вигідно інвестувати в 2025 році

Ціни на квартири в Києві залежать від кількох факторів, але основним залишається розташування. У Печерському районі ціни на нерухомість досягають найвищих рівнів, тоді як у сусідніх районах вони можуть бути щонайменше вдвічі нижчими.

Найдорожчі однокімнатні квартири в Києві мають середню ціну в 145 тисяч доларів, саме стільки коштує житло на вторинному ринку з ремонтом у Печерському районі. Про це свідчать дані ЛУН, повідомляє "24 Канал".

Де шукати доступну квартиру з ремонтом у Києві

Найдешевші однокімнатні квартири з ремонтом можна знайти в Деснянському районі, де середня ціна на вторинному ринку становить 42 тисячі доларів. Також бюджетні варіанти можна знайти в таких районах, як:

Дніпровський – 49 700 доларів;

Святошинський – 50 000 доларів;

Оболонський – 54 000 доларів.

У Солом'янському та Дарницькому районах ціни на житло з ремонтом починаються від 60 000 та 65 000 доларів відповідно.

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Вигідні райони для купівлі житла без ремонту

Ціни на однокімнатні квартири без ремонту дещо відрізняються, але найнижча середня вартість, як і в разі житла з ремонтом, спостерігається в Деснянському районі, де квартира обійдеться в середньому 35 тисяч доларів.

Далі за рівнем вартості йдуть такі райони:

Солом'янський – 43 000 доларів;

Оболонський – 47 400 доларів;

Святошинський – 47 700 доларів.

Цікаво, що в традиційно дорожчих районах ціни на житло без ремонту також помітно вищі: у Подільському та Голосіївському районах однокімнатні квартири коштують 55 000 та 58 900 доларів відповідно.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що оренда житла у Києві б'є рекорди.

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