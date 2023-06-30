Найкращі рецепти страв з молодої картоплі від Клопотенка

Молода картопля містить велику кількість вітамінів, мінералів та антиоксидантів. Вона багата на вітаміни C і B6, калій, фолієву кислоту. А ще вона низькокалорійна та набагато смачніша за "стару картоплю".

Відомий український кухар Євген Клопотенко дав кілька порад, як готувати та з чим поєднувати молоду картоплю. Якщо ви будете її запікати, він радить обирати дрібні картоплини.

Поєднувати її він пропонує з різними видами перцю, куркумою, прованськими та італійськими травами, розмарином, чебрецем, лавровим листом, паприкою.

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Ось які страви він радить готувати з молодої картоплі:

Запекти у духовці:

Інгредієнти

500-600 г молодої картоплі

2-3 ст. л. олії

100-150 г вершкового масла

Сіль – на смак

Як готувати: Картоплю помийте та підсмажте на сковорідці з олією до появи рум’яної скоринки. Додайте сіль до свого смаку і 100-150 г вершкового масла. Відправте картоплю запікатися на 15-20 хвилин при температурі 180 градусів.

Картопля з цибулею та м'ятою:

Інгредієнти

800 г молодої картоплі

5 шт. пір’я зеленої цибулі

Листя з 3 гілочок м’яти

50 г майонезу

20 мл соку лимона

1 ч. л. французької гірчиці з зернами

Сіль – на смак

100-150 мл олії

Як готувати: Молоду картоплю помийте та відваріть до готовності в підсоленій воді. Воду злийте та дайте картоплі охолонути.Поріжте пір’я зеленої цибулі та листя м’яти. У салатнику змішайте відварну картоплю, домашній майонез, зелень, листя м’яти та гірчицю французьку. Додайте сік половини лимона та перемішайте.

Картопля з корицею

Інгредієнти

800 г молодої картоплі

30 г вершкового масла

Сіль – на смак

1 ч. л. меленої кориці

Як готувати: Картоплю помийте та відваріть у підсоленій воді до готовності. Злийте воду та посоліть картоплю на смак. Потім додайте корицю та вершкове масло. Добре перемішайте.Читайте докладний рецепт, як готувати молоду картоплю з корицею.

Картопля в карамелі

Інгредієнти

0,5 кг молодої картоплі

30 г вершкового масла

30 г цукру

1 ст. л. соку лимона

1-2 дрібки крупної солі

Як готувати: Картоплю треба помити й зварити в підсоленій воді до готовності. Сковорідку розігрійте на великому вогні, всипте цукор, аби він розтанув, додайте масло та сік лимона. Перекладіть картоплю в сковорідку та ретельно перемішайте. Робіть це до тих пір, поки картопля не покриється карамельною скоринкою. За бажанням можна посолити.

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