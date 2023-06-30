Найкращі рецепти страв з молодої картоплі від Клопотенка
Молода картопля містить велику кількість вітамінів, мінералів та антиоксидантів. Вона багата на вітаміни C і B6, калій, фолієву кислоту. А ще вона низькокалорійна та набагато смачніша за "стару картоплю".
Відомий український кухар Євген Клопотенко дав кілька порад, як готувати та з чим поєднувати молоду картоплю. Якщо ви будете її запікати, він радить обирати дрібні картоплини.
Поєднувати її він пропонує з різними видами перцю, куркумою, прованськими та італійськими травами, розмарином, чебрецем, лавровим листом, паприкою.
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Ось які страви він радить готувати з молодої картоплі:
Запекти у духовці:
Інгредієнти
- 500-600 г молодої картоплі
- 2-3 ст. л. олії
- 100-150 г вершкового масла
- Сіль – на смак
Як готувати: Картоплю помийте та підсмажте на сковорідці з олією до появи рум’яної скоринки. Додайте сіль до свого смаку і 100-150 г вершкового масла. Відправте картоплю запікатися на 15-20 хвилин при температурі 180 градусів.
Картопля з цибулею та м'ятою:
Інгредієнти
- 800 г молодої картоплі
- 5 шт. пір’я зеленої цибулі
- Листя з 3 гілочок м’яти
- 50 г майонезу
- 20 мл соку лимона
- 1 ч. л. французької гірчиці з зернами
- Сіль – на смак
- 100-150 мл олії
Як готувати: Молоду картоплю помийте та відваріть до готовності в підсоленій воді. Воду злийте та дайте картоплі охолонути.Поріжте пір’я зеленої цибулі та листя м’яти. У салатнику змішайте відварну картоплю, домашній майонез, зелень, листя м’яти та гірчицю французьку. Додайте сік половини лимона та перемішайте.
Картопля з корицею
Інгредієнти
- 800 г молодої картоплі
- 30 г вершкового масла
- Сіль – на смак
- 1 ч. л. меленої кориці
Як готувати: Картоплю помийте та відваріть у підсоленій воді до готовності. Злийте воду та посоліть картоплю на смак. Потім додайте корицю та вершкове масло. Добре перемішайте.Читайте докладний рецепт, як готувати молоду картоплю з корицею.
Картопля в карамелі
Інгредієнти
- 0,5 кг молодої картоплі
- 30 г вершкового масла
- 30 г цукру
- 1 ст. л. соку лимона
- 1-2 дрібки крупної солі
Як готувати: Картоплю треба помити й зварити в підсоленій воді до готовності. Сковорідку розігрійте на великому вогні, всипте цукор, аби він розтанув, додайте масло та сік лимона. Перекладіть картоплю в сковорідку та ретельно перемішайте. Робіть це до тих пір, поки картопля не покриється карамельною скоринкою. За бажанням можна посолити.
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