Місячний календар зачісок на березень 2023: в які дні краще стригти волосся

Зробити нову зачіску – це один із найкращих способів змінити свій зовнішній вигляд і додати свіжості своїй зовнішності. А оскільки незабаром весна, що може бути краще, ніж почати нову пригоду з новою зачіскою.

Астрологи розповіли, коли стригтися за Місяцем у березні 2023 року, щоб прискорити ріст волосся. Також вони назвали дні, коли до перукаря краще не ходити.

Дні, коли Місяць проходить через знаки Козерога, Тельця, Лева та Діви, зазвичай вважаються найсприятливішими для походу до перукаря. Однак якщо Місяць перебуває у Водолії або Овні, стрижку краще відкласти.

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Найсприятливіші дні для стрижки: 5, 6, 13, 15, 25, 28 та 31 березня. Ці дати особливо сприятливі для здоров'я і росту волосся.

Хорошими варіантами для стрижки астрологи вважають і ці дати: 2, 3, 4, 7, 11, 14, 24, 26 та 27 березня. Хоча вони менш сприятливі, ніж перші, вони все одно залишаються хорошим вибором.

Ці дні вважаються нейтральними для будь-якої роботи з волоссям: 8, 16, 17, 18, 19 та 20 березня.

Мінімально рекомендовані дні для стрижки: 1, 9, 10, 12, 22, 23, 29 та 30 число. А от 21 березня варто забути про існування перукарні!

Нагадаємо, астрологи також назвали найкращі дати для весіль у 2023 році за місячним календарем.

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