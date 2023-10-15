Коханка путіна мало не померла під час пластичної операції – джерела

російська спортсменка та голова ради директорів холдингу "Національна Медіа Група" Аліна Кабаєва, яку називають коханкою російського диктатора володимира путіна та матір'ю його позашлюбних дітей, мало не померла під час пластичної операції.

Як повідомляє Телеграм-канал "Кремлівська табакерка", який публікує інсайдерську інформацію, у Кабаєвої під час операції виникли серйозні проблеми.

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"Аліна Кабаєва перенесла не зовсім вдалу операцію у пластичного хірурга. Лікар оперував підборіддя, кажуть наші джерела, однак у якийсь момент стан пацієнтки погіршився", – йдеться у повідомленні.

Зазначається також, що лікарі змогли врятувати Кабаєву і загрози її життю зараз немає. "При цьому хірурга, який проводив операцію, усунули від подальших втручань. Його перевіряють спецслужби, а висновок щодо причин ускладнення має дати окремий лікарський консиліум", – зазначається у публікації.

"Кремлівська табакерка" пише, що наразі коханка путіна вже майже повністю здорова, однак їй заборонили з'являтися на публіці.

Нагадаємо, у швейцарській Колоньї продають будинок, у якому проживала російська спортсменка Аліна Кабаєва. Його оцінили у 75 мільйонів швейцарських франків (приблизно $75,5 млн).

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