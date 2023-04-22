Любовний гороскоп: яким знакам зодіаку судилося бути разом, а стосунки яких приречені

Дата народження людини дуже впливає на її долю, визначаючи риси характеру і поведінку в любовних стосунках. Якщо одні дуже емоційні і відкрито говорять про все, інші можуть здаватися холодними і приховувати свої справжні почуття.

За словами астрологів, є пари за знаком зодіаку, яким судилося бути разом. Вони здатні створити ідеальний союз, в якому обидва партери будуть щасливі.

Так, водні знаки Скорпіон, Риби, Рак ладнатимуть із земними знаками – Козеріг, Діва, Телець. Вогняні знаки Стрілець, Лев, Овен можуть створити ідеальну пару з повітряними знаками - Водолій, Близнюки, Терези. Є шанси на стосунки у знаків Вогню із представниками Води.

Який союз найненадійніший

Сумісність пари Овен-Телець під великим питанням – стосунки відпочатку практично приречені на крах через різні інтереси та погляди на життя. Овни люблять все нове, проводити час у галасливих компаніях та подорожувати. Тельці – домосіди, які звикли створювати свій затишний світ "під себе", і там немає місця іншим людям.

Сумісність пари Близнюки-Рак також проблематична. Близнюки мінливі, часом байдужі, ненадійні. Вони самі не знають чого хочуть від життя і постійно сумніваються у своєму виборі. Раки чутливі і віддані, у такому союзі вони страждатимуть від нерозділеності почуттів.

Як повідомляв UAportal, раніше астрологи назвали два найзліші знаки зодіаку, які здатні на страшну помсту.

У той же час є люди, які легко керують іншими і досягають великих висот у кар'єрі. Вони мають всі лідерські якості, завойовують авторитет у суспільстві і багато заробляють, що дозволяє їх назвати кращими лідерами.