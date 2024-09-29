Магнітні бурі знову посилилися: що робити метеозалежним

Сьогодні, 29 вересня, сонячна активність суттєво зросла, що призвело до посилення магнітних бур. За даними фахівців, К-індекс сягнув позначки 4, що вказує на слабку геомагнітну бурю.

Згідно із прогнозом сервісу Meteoagent, у понеділок, 30 вересня, сила геомагнітних штормів знизиться до 3 балів. З 1 по 4 жовтня геомагнітних штормів, попередньо, не очікується. Однак з 5 по 6 жовтня можливе посилення геомагнітних ударів до К-індексу 4.

Коли магнітні бурі. Джерело: meteoagent.com/solar-activity Коли магнітні бурі. Джерело: meteoagent.com/solar-activity

Метеозалежні люди вже відчувають вплив цього природного явища: головний біль, запаморочення, підвищений артеріальний тиск, безсоння та загальне нездужання – це лише деякі з можливих симптомів. Проте, не варто впадати у відчай, адже є способи мінімізувати негативний вплив магнітних бур на організм.

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Що таке магнітні бурі і чому вони впливають на нас?

Магнітні бурі – це збурення магнітного поля Землі, спричинені спалахами на Сонці. Коли заряджені частинки сонячного вітру досягають магнітосфери Землі, вони викликають різноманітні явища, зокрема, полярні сяйва. Однак, для метеозалежних людей магнітні бурі можуть призвести до погіршення самопочуття.

Як захиститися від магнітних бур?

Намагайтеся лягати спати і прокидатися в один і той же час, щоб нормалізувати циркадні ритми.

Віддайте перевагу легкій їжі, багатій на вітаміни та мінерали.

Уникайте жирної, гострої та солоної їжі, алкоголю та кофеїну.

Регулярні фізичні навантаження допоможуть зміцнити організм і краще протистояти негативному впливу магнітних бур.

Проте, уникайте надмірних навантажень.

Практикуйте дихальні вправи, медитацію або йогу, щоб зняти стрес і заспокоїтися.

Прогулянки в парку або лісі допоможуть збагатити організм киснем і покращити настрій.

Частіше провітрюйте кімнату, щоб забезпечити приплив свіжого повітря.

Якщо ви страждаєте на хронічні захворювання, обов’язково проконсультуйтеся зі своїм лікарем щодо корекції лікування під час магнітних бур.

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