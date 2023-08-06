Мало хто знає про цей лайфхак: Зробіть це з віником перед тим, як прибирати

Не завжди є час прибирати помешкання ретельно. Однак, є простий спосіб полегшити цей процес – скористатися добрим старим віником. Проте, часто виникає проблема з швидким зношуванням та розсипанням прутиків.

Та 24 Канал розповіли один секрет, який допоможе продовжити термін служби вашого віника. Давайте розкажемо про нього детальніше.

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Перш за все, не спішіть використовувати віник одразу після придбання. Здійсніть певну підготовку інструменту, щоб забезпечити йому довгий термін служби.

Спростіть процес і розріжте прутики віника з нижньої частини ножицями так, щоб отримати рівний зріз протяжністю приблизно 8 сантиметрів. Зверніть увагу, що не варто жаліти прутики, оскільки це запобігатиме відламуванню гілок в майбутньому, що часто відбувається при незробленому зрізі. Таким чином, віник стане більш довговічним і ефективним.

Також є корисний лайфхак для підвищення стійкості віника. Перед тим, як його розпочати використовувати, рекомендується занурити інструмент у певний розчин.

Візьміть відро з чистою водою і розчиніть в ньому кілька столових ложок солі, ретельно перемішавши до повного розчинення.

Занурте віник у підготовану рідину таким чином, щоб гілочки опустилися до низу, і залиште протягом 2-3 годин. Така процедура зробить прутики віника жорсткішими та твердішими, що значно полегшить процес вимітання сміття з важкодоступних місць.

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