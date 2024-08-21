Масштабна сонячна буря 'подарувала' Землі нове радіаційне кільце

Нещодавня потужна сонячна буря, яка стала причиною яскравих полярних сяйв по всьому світу, принесла несподіваний подарунок нашій планеті – нове радіаційне кільце.

Вчені з NASA за допомогою супутника CIRBE виявили, що навколо Землі утворився тимчасовий третій пояс Ван Аллена. Це сталося в результаті інтенсивних сонячних штормів у травні цього року, повідомляє IFLScience.

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Пояси Ван Аллена – це області навколо Землі, де захоплюються заряджені частинки, які рухаються вздовж силових ліній магнітного поля планети.

"Це схоже на космічне цунамі, яке хлюпає радіаційні пояси навколо і дуже швидко змиває зовнішню частину поясу, пояснюючи структуру загадкового третього радіаційного поясу", – пояснюють вчені.

Хоча тривалість існування цього нового кільця поки що невідома, вчені припускають, що воно може протриматися від кількох місяців до кількох років.

Це відкриття є важливим кроком у розумінні того, як сонячна активність впливає на магнітосферу Землі та наші технології. Адже сильні сонячні бурі можуть спричинити збої в роботі супутників, систем зв'язку та енергосистем.

Нагадаємо, у травні 2024 року Землю охопив потужний геомагнітний шторм, який спричинив зміни в атмосфері, яких досі не спостерігали. Він був викликаний серією викидів корональної маси (CME) від Сонця і став найсильнішим за останні 20 років. Серед наслідків бурі науковці виявили величезну спіральну структуру в термосфері та зникнення іоносфери в середніх широтах.

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