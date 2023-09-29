Математики сказали, що спільного між сперматозоїдами та зебрами

Вчені в новому дослідженні встановили зв'язок між сперматозоїдами та смугастим тілом зебр. Вони помітили, що процес утворення смуг зебри схожий з тим, як рухаються сперматозоїди.

Як повідомляє Science Alert, математики під час дослідження взяли за основу формування в організмів зебр смуг та плям. Потім вони вивчили візерунки, які створюють джгутики сперматозоїдів.

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У рамках дослідження, в якому брав участь математик та інженер з робототехніки з університету Брістоль Гермес Блумфілд-Гаделья, науковці встановили, як у клітинному світі джгутик сперматозоїда користується шаблоном математика Алана Тьюринга, щоб формувати рухи, які рухають хвіст, що штовхає сперму вперед.

Науковці провели аналіз основних елементів джгутикового биття в мінімальній моделі й встановили, що динаміка реакції-дифузії є хорошим поясненням закономірностей руху джгутика.

Досліджуючи коливальну динаміку, з'ясували, що вона аналогічна до тієї, що спостерігається в хімічних системах. Тобто биття джгутика починається з молекулярних двигунів у його основі, а потім відбувається створення коливань, що хвилеподібно розхитують його гнучку структуру.

Насправді ці процеси можна змоделювати завдяки динаміці реакції-дифузії, і ці процеси призводять до створення стрічкових візерунків.

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