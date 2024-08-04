Менш як $13 тисяч: стартували продажі компактного електричного кросовера

В'єтнамський автовиробник VinFast створив справжній фурор на ринку електромобілів. Компанія оголосила про офіційний старт продажів свого нового компактного кросовера VF3, і результати перевершили всі очікування.

Як повідомляє видання Electrek, новий VF 3 коштує менш як 13 000 доларів США. Виробник VinFast назвав його "феноменом соціальних мереж".

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Після успішного представлення в січні цього року, VF3 моментально став хітом серед автолюбителів. Компанія позиціонує його як доступне та екологічне рішення для міських поїздок. Ця стратегія виявилася вкрай ефективною: за перші 66 годин продажів було оформлено понад 27 000 попередніх замовлень, що встановило новий рекорд для в'єтнамського авторинку.

Електромобіль VinFast VF 3 Електромобіль VinFast VF 3

Електромобіль VinFast VF 3 Електромобіль VinFast VF 3

У чому особливість електрокара VF3:

Приваблива ціна: вартість VF3 робить його одним з найдоступніших електромобілів на ринку. Вартість електрокара починається з 9428 доларів без батареї та від 12 650 доларів з акумулятором.

Гнучкі умови фінансування, зокрема можливість розстрочки на 8 років, роблять його ще більш привабливим для покупців.

Швидкі продажі: понад 27 000 попередніх замовлень за перші дні продажів свідчать про високий попит на новинку.

Компанія VinFast планує поставити щонайменше 20 000 автомобілів VF3 вже цього року. Спочатку VF 3 надійде у продаж у В'єтнамі, потім його продаватимуть на Філіппінах, а 2025 року – у Європі, Південно-Східній Азії та США.

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