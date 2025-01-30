Метеочутливим підготуватися: насувається магнітна буря червоного рівня

Магнітні бурі є природним явищем, спричиненим спалахами на Сонці та викидом заряджених частинок, які досягають Землі. У період з 28 по 31 січня очікується геомагнітна активність різної інтенсивності.

31 січня геомагнітна активність знизиться до рівня 2, який не має суттєвого впливу на самопочуття. Про це повідомляє Центр прогнозування космічної погоди.

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Під час магнітних бур можливе погіршення самопочуття, зокрема головний біль, втома, слабкість, підвищена дратівливість і стрес, особливо у людей із хронічними захворюваннями. Щоб мінімізувати негативний вплив, рекомендується дотримуватися здорового режиму сну, вживати легку їжу, уникати алкоголю та кофеїну, більше пити води, проводити час на свіжому повітрі та виконувати помірні фізичні вправи. Важливо уникати стресових ситуацій, а людям із хронічними захворюваннями – мати при собі необхідні ліки. Контрастний душ вранці допоможе збадьоритися, а ввечері тепла ванна сприятиме розслабленню.

Окрім впливу на здоров’я, магнітні бурі можуть спричиняти збої в роботі мобільного зв’язку, супутникових систем та радіочастот. Щоб бути в курсі змін, варто стежити за оновленнями прогнозів геомагнітної активності від Центру прогнозування космічної погоди (SWPC) NOAA.

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