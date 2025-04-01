Миколенко може зіграти у дербі

Український футболіст Віталій Миколенко, захисник англійського "Евертона" та гравець національної збірної, отримав пошкодження під час матчу проти Бельгії 23 березня. Ця новина швидко розлетілася серед фанатів, оскільки вже за кілька днів на "ірисок" чекає дербі з "Ліверпулем" — матч, що традиційно має не лише турнірне, а й емоційне значення. Травма викликала тривогу в клубі, але останні повідомлення дають надію: повернення Миколенка на поле можливе вже найближчим часом.

Головний тренер Девід Моєс заявив, що стан гравця кращий, ніж очікувалося. Віталій вже приєднався до тренувань і, хоч і не на повну силу, продовжує відновлення під контролем медичного штабу. Остаточне рішення щодо його участі в матчі буде ухвалено в останній момент, але позитивна динаміка дозволяє сподіватися на його присутність у складі. Усе залежить від того, як футболіст почуватиметься за день до гри.

Для "Евертона" це питання не лише форми окремого гравця. Миколенко — єдиний профільний лівий захисник у команді, і його відсутність серйозно обмежує варіанти тренера. Захисна лінія і без того переживає непрості часи, а дербі з "Ліверпулем" — це не той матч, у якому можна ризикувати експериментами. Його участь — шанс утримати рівень у надзвичайно відповідальному поєдинку.

З футбольної точки зору, повернення Миколенка — це також важливий сигнал для українських вболівальників. Участь співвітчизника в одному з найвидовищніших матчів АПЛ — це не лише привід для гордості, а й приклад того, що українські футболісти здатні грати важливу роль у європейських топ-клубах. Його гра — це нагадування, що навіть у складні моменти наші спортсмени залишаються конкурентними.

Чекаючи на дербі, фанати продовжують стежити за новинами з тренувального табору. Хтось вірить у його повернення, хтось — ні, але всі погоджуються в одному: Миколенко в складі — це шанс на боротьбу та додатковий тактичний ресурс. Його можлива поява на полі вже сама по собі додає матчу ще більшої інтриги, символізує важливість моменту та підвищує загальний інтерес до гри.

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