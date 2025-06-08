Мінімалка в червні: скільки українці реально отримують 'на руки'

В Україні рівень мінімальної заробітної плати встановлено на позначці 8 000 гривень. Це означає, що працівники, які отримують найнижчу оплату, заробляють по 48 гривень за кожну відпрацьовану годину.

Втім, на розмір заробітної плати також впливають податки. Про це пише "24 Канал" із посиланням на дані Держстату.

На сьогоднішній день із заробітної плати утримується військовий збір у розмірі 5%. До цього додається податок на доходи фізичних осіб, який становить 18%. У підсумку загальна сума відрахувань дорівнює 23%.

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Це виглядає наступним чином:

розмір військового збору 5% – 400 грн;

ПДФО 18% – 1 440 грн.

"Таким чином відрахування із заробітної плати найманого працівника у 2025 році становлять 23%", – повідомляють у Держстаті.

Тож робітник, що отримує мінімальну зарплату, фактично одержує 6 160 гривень після сплати податків.

Раніше ми розповідали, чи очікується зростання мінімалки в Україні у 2026 році.

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