Мобілізація в Україні: кого з вчителів заберуть на фронт

Під час воєнного стану та загальної мобілізації в Україні вчителі мають право на відстрочку від призову до лав ЗСУ, але за певних умов вони можуть її втратити.

Юрист Марія Звягінцева, експертка ГО "Юридична сотня", роз'яснила у коментарі виданню "Освіторія", коли саме це може статися.

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Відповідно до статті 23 Закону України "Про мобілізаційну підготовку і мобілізацію", відстрочка для вчителів надається за таких умов:

Робота в закладі освіти повинна бути основною.

Зайнятість має становити не менше 0,75 ставки.

Це означає, що вчителі, які працюють на пів ставки, не можуть отримати відстрочку через педагогічну діяльність. Для технічного педагогічного персоналу (лаборанти, методисти, бібліотекарі тощо) відстрочка взагалі не передбачена.

Важливо також пам'ятати, що зменшення зайнятості вчителем у зв'язку зі зміною обсягу навчального навантаження може призвести до втрати відстрочки.

Нагадаємо, раніше UAportal писав, чи можна відмовитись від повістки та що стосовно цього радять юристи.

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