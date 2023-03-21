'Можуть бути вибухи, пожежі': астрологиня назвала найнебезпечніші дні наприкінці березня, коли РФ вдарить ракетами

Окупанти не припинять ракетних обстрілів України в березні 2023 року – наприкінці березня можлива ескалація. Найнебезпечнішими будуть дні з 24 до 26 березня.

Про це в інтерв'ю ТСН.ua заявила астрологиня Альбіна Пономаренко. "26 березня є напружений вплив, він стосується Плутона. Плутон – це схід. По відношенню до гороскопу ми бачимо небо, тобто можуть бути масовані ракетні обстріли, може бути небезпека з моря, а також інформаційна небезпека – плітки, інформаційні вкиди", – зауважила вона.

За словами астрологині, 24-26 березня можуть бути пожежі, вибухи – полегшення настане вже 27 березня. Однак на фронті також ймовірні певні загострення.

Як повідомляв UAportal, ясновидець та екстрасенс Валерій Шатілович заявив, що Україна отримає багато перемог у 2023 році, проте повної деокупації не буде. Крим може бути повернуто нашій країні дипломатичним шляхом, вирішення питання затягнеться на роки.

У свою чергу, астролог Дмитро Уранус заявив, що загроза вторгнення з боку Білорусі буде в квітні 2023 року, проте ворожі війська влаштують лише відволікаючий маневр. Найважчі бойові дії на сході та півдні України будуть йти у травні та червні, ЗСУ знищать практично всіх російських мобілізованих.

Уранус також додав, що Росія має зазнати поразки у війні проти України, лише у разі повного розгрому окупантів подальшої агресії Кремля можна уникнути. Якщо ЗСУ доведуть війну до кінця, то переговори про капітуляцію РФ відбудуться вже 2023 року.

Він підкреслив, що війська Росії після відступу з Херсона не наважаться знову атакувати місто, їм більше нема чим вести наступальні дії на цьому напрямі. Крім того, підриви мостів буквально відрізали їм шлях назад.