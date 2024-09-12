Чи можуть в українців виникнути проблеми з доларами 2006 року: відповідь НБУ

В Україні існує ряд правил щодо обміну валют. Однак інколи виникають питання про те, чи готові банки та обмінники приймати певні банкноти американської валюти, зокрема долари випуску 2006 року.

В Україні на цей час не існує обмежень на обмін валюти за номіналами чи роками випуску, повідомляє Нацбанк України. Отже, всі банкноти доларів США випуску 2006 року повинні прийматися у банках та пунктах обміну валют.

Читайте також: Власникам доларів і євро загрожують значні штрафи: кого стосується

Однак ці банкноти повинні бути в хорошому стані для обміну. Це як зношені монети в колекції: вони можуть втратити свою цінність, якщо їхній вигляд погіршився. Те ж саме стосується доларів: вони не повинні бути надмірно зношеними або пошкодженими й мають бути справжніми.

Зверніть увагу! Тепер в Україні більше не застосовується поняття "незначного зношення" для банкнот іноземних валют. Це рішення ухвалив Національний банк України.

Слід підкреслити, що в Україні вважаються дійсними всі долари, випущені Федеральним резервом США з 1914 року. США не встановили обмежень на використання доларових банкнот залежно від року їх випуску.

Нагадаємо, раніше експерт назвав дні тижня, коли вигідніше міняти долари.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!