Можуть жити 11 тисяч років: вчені розкрили подробиці про дивних антарктичних тварин (відео)

На перший погляд, губки можуть здатися більше схожими на рослини, ніж на тварин, адже вони нерухомі й кріпляться до океанського дна. Проте губки належать до світу тварин і вражають своєю здатністю до довголіття.

Одним із найбільш видатних представників є Monorhaphis chuni, яка мешкає в глибинах океану й здатна існувати тисячоліттями. За оцінками вчених, одній з таких губок, знайденій в Антарктиді, вже понад 11 тисяч років, пише IFLScience.

Вас також зацікавить: В Ізраїлі виявили унікальну ритуальну статую черепахи віком 35 тисяч років

Губка Monorhaphis chuni проводить своє життя прикріпленою до океанського дна за допомогою довгої спікули — скелетного утворення, яке виконує функцію опори. Її тіло обертається навколо спікули, утворюючи циліндр, що нагадує корн-дог. Саме ця унікальна будова дозволяє губці залишатися нерухомою протягом усього життя.

Неймовірний вік Monorhaphis chuni вчені встановили у 2012 році, досліджуючи ізотопний склад і структуру її скелета. Губка завдовжки понад два метри росла на глибині близько 1100 метрів у Східно-Китайському морі. Її вік визначали за шаруватими кільцями діоксиду кремнію, подібно до підрахунку річних кілець дерев.

Губка Monorhaphis chuni. Джерело: IFLScienceOfficial/youtube.com Губка Monorhaphis chuni. Джерело: IFLScienceOfficial/youtube.com

Вивчення структури губки дозволило науковцям не лише визначити її вік, а й дізнатися більше про кліматичні умови тисячоліття тому. У процесі дослідження вдалося виявити чотири періоди нерегулярного росту, які свідчать про підвищення температури води. Зокрема, вчені встановили, що ці стрибки були викликані підводними вулканічними виверженнями.

Губка Monorhaphis chuni стала справжнім архівом для вивчення змін температури океанських вод. Аналіз її росту показав, що в певні періоди температура води різко підвищувалася з менш ніж 2°C до 6–10°C. Ця інформація допомагає вченим краще зрозуміти, як змінювався клімат на глибині океану протягом останніх тисячоліть.

Нагадаємо, в Австралії виявили рештки загадкової скам’янілої істоти.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!