Блискавка двічі вдарила в пасажирський літак у США (моторошне відео)

У Сполучених Штатах Америки пасажири літака в аеропорту Літл-Рок чекали на закінчення грози, щоб вийти з повітряного судна та рушити до термінала. Раптом у літак, де перебували люди, вдарила блискавка.

Цей момент потрапив на відео. Як повідомляє unilad.com, інцидент стався в американському штаті Арканзас.

На відео можна помітити, як розряд блискавки двічі вдарив у повітряне судно компанії American Eagle. В цей час лайнер був заповнений пасажирами. Однак, на щастя, ніхто з них не постраждав.

Читайте також: На відео потрапив момент удару блискавки в один з найбільших літаків світу Airbus Beluga

"Екіпаж літака зупинив судно на злітно-посадковій смузі, щоб перечекати негоду і відправитися до місця висадки пасажирів. У цей момент блискавка вдарила в лайнер. Майже одразу другий розряд потрапив у хвіст літака", – пише видання.

Після цього інциденту літак проїхав до місця висадки пасажирів.

Нагадаємо, в Індії пілоту довелося екстрено зупинити літак Делі-Бангалор, у якого при наборі висоти загорілася турбіна. Пасажири літака зняли на відео момент загоряння.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!