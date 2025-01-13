Морози до мінус 20 накриють Україну: коли очікувати похолодання

В Україні очікується значне зниження температури, яке почнеться вже найближчими днями. За прогнозами, перша половина тижня принесе помітне похолодання, особливо в західних регіонах країни. Уночі температура може впасти до -15…-20 градусів, а в Карпатах і Прикарпатті — до -20 градусів у гірських котловинах. На початку тижня вночі очікується 0…-5 градусів, а вдень -2…+3.

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Вівторок, 14 січня, буде ще холоднішим. Уночі температура опуститься до -3…-8 градусів, у Карпатах і Прикарпатті — до -12…-17 градусів, а місцями до -20. У середу прогнозується -2…-7 градусів уночі, подекуди в Карпатах, Прикарпатті та на півдні — до -8…-13. Денна температура залишатиметься у межах -2…+3. Про це повідомляє 24 Канал.

Однак уже в другій половині тижня очікується потепління через активізацію західного перенесення повітряних мас із північної Атлантики. У п’ятницю, 17 січня, вночі температура становитиме -4…+1 градус, а вдень підніметься до +2…+7. У Карпатах вночі близько 0. У вихідні синоптики прогнозують вночі -2…+3, а вдень +2…+7.

За даними Укргідрометцентру, історичний мінімум температур у січні сягає -23…-37 градусів, а подекуди, як у Київській, Сумській чи Черкаській областях, — навіть -40. На півдні Криму найнижча температура становила -13…-22 градуси.

Нагадаємо, від +3 до 10 градусів морозу -прогноз погоди від Наталки Діденко на 11 та 12 січня.

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