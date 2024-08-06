Потужний землетрус прогнозують геофізики в Україні: коли і де очікувати

Полтавська область, яка останніми роками відчула на собі серію підземних поштовхів, може стати епіцентром ще більш потужних землетрусів. Про це попереджає геофізик Володимир Шляховий.

За його словами, сейсмічна активність в регіоні посилилася, і причини цього явища досі остаточно не з'ясовані. Як повідомляє "Суспільне", науковець зазначив, що розлом Перещепине – Карлівка – Зачепилівка, який проходить через область, є потенційним джерелом землетрусів.

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Володимир Шляховий зауважив, що причинами підвищеної сейсмічної активності в регіоні можуть бути кілька факторів: природні геологічні процеси, а також антропогенний вплив, зокрема, нафтогазовий видобуток.

Він звертає увагу на те, що більшість землетрусів на Полтавщині відбувається по лінії розлому Перещепине – Карлівка – Зачепилівка.

Потужний землетрус може охопити всю Україну

Найближчими роками Україну може сколихнути землетрус магнітудою 7-7,5 балів в сейсмоактивній зоні Вранча. Такий землетрус становитиме серйозну загрозу для всієї країни, оскільки може призвести до значних руйнувань.

Раніше сейсмолог з НАН сказав, чи можуть Україні загрожувати потужні землетруси.

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