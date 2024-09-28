Чи може військовозобов’язаний отримати повістку через родичів: пояснення юриста

В Україні процедура вручення повістки має відбуватися згідно з чинним законодавством. Якщо документ було передано родичам або сусідам, а не особисто військовозобов'язаному, це не створює для нього юридичного обов'язку з'явитися до територіального центру комплектування.

Про це повідомила адвокатка юридичної компанії "Riyako&Partners" Катерина Аніщенко в інтерв'ю РБК-Україна.

Хто має право вручати повістки

Аніщенко зазначила, що окрім співробітників ТЦК, повноваження вручати повістки мають також уповноважені представники місцевого самоврядування, керівники ОСББ та житлово-будівельних кооперативів.

"Бувають випадки, коли таке сповіщення про необхідність з'явитися до органів місцевої влади чи ТЦК для виконання військового обов'язку передають батькам чоловіка. Однак такий документ не має юридичної сили, доки сам чоловік не підтвердить отримання повістки власним підписом," - пояснила юристка.

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Вона наголосила, що вручення повістки повинно відбуватися за законодавчо встановленою процедурою. На даний момент існують два основні методи: особисте вручення або відправлення поштою. Аніщенко зауважила, що наразі не було зафіксовано випадків накладення штрафів за ігнорування повісток, надісланих поштовим зв'язком.

"Така практика стане поширеною, але не так швидко, як дехто очікує. Дійсно, циркулює інформація про те, що після оновлення військово-облікових даних відповідно до вимог закону, всім масово надсилатимуть ці повістки, що вони генеруватимуться через систему "Оберіг", і вручатимуться тим, хто оновив дані через додаток Резерв+, ЦНАПи або особисто з'явившись до ТЦК і СП. Наразі такої масової практики не спостерігається. Але я вважаю, це питання часу, коли таким способом почнуть активніше розсилати повістки," - додала адвокат.

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