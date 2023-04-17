Може початися нова хвиля терору: екстрасенс назвав дати, коли РФ вдарить по Україні

Російські війська можуть влаштувати обстріл України у Міжнародний день пам'яті про Чорнобильську катастрофу – 26 квітня. Крім того, ще один небезпечний період буде у травні.

Про це УНІАН заявив екстрасенс Макс Гордєєв. "Весь тиждень з 1 по 9 травня є можливість обстрілів. Окупанти хочуть щось "запустити", але, я думаю, що вони будуть зайняті трохи іншим. Тобто в ці дні можливі терори, але це не буде масштабно", – наголосив екстрасенс.

Він додав, що українські військові у 2023 році зможуть звільнити частину окупованих територій. Зокрема, ЗСУ матимуть шанс витіснити загарбників з Херсонської області і дійти до Маріуполя.

Як повідомляв UAportal, ясновидець та екстрасенс Валерій Шатілович заявив, що Україна отримає багато перемог у 2023 році, проте повної деокупації не буде. Крим може бути повернуто нашій країні дипломатичним шляхом, вирішення питання затягнеться на роки.

У свою чергу, астролог Дмитро Уранус заявив, що загроза вторгнення з боку Білорусі буде в квітні 2023 року, проте ворожі війська влаштують лише відволікаючий маневр. Найважчі бойові дії на сході та півдні України будуть йти у травні та червні, ЗСУ знищать практично всіх російських мобілізованих.

Уранус також додав, що Росія має зазнати поразки у війні проти України, лише у разі повного розгрому окупантів подальшої агресії Кремля можна уникнути. Якщо ЗСУ доведуть війну до кінця, то переговори про капітуляцію РФ відбудуться вже 2023 року.

Він підкреслив, що війська Росії після відступу з Херсона не наважаться знову атакувати місто, їм більше нема чим вести наступальні дії на цьому напрямі. Крім того, підриви мостів буквально відрізали їм шлях назад.