Можете попрощатись з врожаєм: якою водою категорично заборонено поливати город

Єдиного рецепта не існує — усе залежить від типу ґрунту, кліматичних умов та погоди. Проте деякі загальні правила все ж існують.

Нижче розповідаємо, яку воду краще використовувати та як поливати помідори, огірки, картоплю й інші популярні овочі. Про це пише Уніан.

Яка вода найкраща для поливу городу

Найбільш корисна — дощова або джерельна вода. Якщо їх немає, можна використовувати водопровідну, але вона має бути обов’язково теплою і відстояною. Для цього її варто набрати у ємності й залишити на сонці — наприклад, вранці налити, а ввечері поливати.

Полив холодною водою, особливо у спеку, може викликати у рослин стрес і навіть призвести до загибелі теплолюбних культур.

Поливати рослини потрібно або під корінь, або по периметру куща, уникаючи потрапляння води на листя. Дуже зручним і економним варіантом вважається крапельне зрошення.

Як поливати розсаду та томати

Томати поливають тільки теплою (20–22°C) і відстояною водою. Холодна може пригальмувати ріст і викликати хвороби.

У період росту — приблизно раз на три дні по 1 літру на кущ. Коли починають формуватись плоди — норму збільшують до 2–3 літрів.

Як і чим поливати огірки

Огірки дуже вибагливі до вологи. Їх також потрібно поливати теплою (20–25°C) та відстояною водою.

У період цвітіння — раз на три дні , по 5 л на 1 м² .

, по . Під час плодоношення — через день, по 10 л на 1 м².

Недостатній полив може зробити огірки гіркими, а надмірний — спричинити гниття коренів.

Полив картоплі

Картоплю поливають теплою, м’якою або відстояною водою.

У період цвітіння — по 2 л під кущ .

. Коли формуються бульби — до 5 л.

Якщо площа велика, краще облаштувати крапельне зрошення — це зручно і дозволяє економити воду.

Читайте також: Врожай здивує усіх: чим підживити капусту

Полив кабачків і патисонів

Також вимагають теплої води. До плодоношення достатньо поливу раз на тиждень, під час плодоношення — 2–3 рази на тиждень.

Норма — 5–7 літрів на кущ, але без надлишку, інакше плоди можуть загнити.

Як поливати моркву, буряк і капусту

Ці овочі особливо чутливі до нестачі вологи у період формування коренеплодів та качанів.

Морква — по 6–7 л/м² , раз на 3–4 дні .

— по , раз на . Буряк — по 10 л/м² , потім щотижня — по 20 л/м² .

— по , потім щотижня — . Капуста — постійний помірний полив, особливо коли зав’язується качан, по 3–4 л на рослину, температура води — 18–20°C.

Капуста також добре реагує на дощування, особливо у спеку.

Ще одна порада — мульча

Щоб зберегти вологу у ґрунті та захистити коріння від перегріву, корисно використовувати мульчу: скошену траву, солому чи сіно.

Раніше ми розповідали, чим підживлювати моркву у червні.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!