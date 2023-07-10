Чоловік з ножем увірвався в дитсадок у Китаї та вбив шістьох людей

У провінції Гуандун на півдні Китаю 25-річний чоловік з ножем увірвався до дитячого садочка та вбив шістьох людей. Як повідомляє Reuters, нападника затримали, його мотиви невідомі.

За даними видання, у результаті нападу загинули співробітник дитячого садка, двоє батьків та троє дітей, ще одна людина поранена. інформації про його мотиви немає.

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"Підозрюваного з прізвищем Ву з Ляньцзяна затримали, повідомила поліція, додавши, що ведеться розслідування", – пише видання.

Видання Global Times з посиланням на анонімне джерело повідомляє, що одна з дорослих жертв нападника раніше збила машиною його дитину й не виплатила компенсацію. За даними ЗМІ, нападник прагнув помститися, що й могло стати причиною вбивства.

Нагадаємо, у серпні 2022 року старалася схожа трагедія – чоловік з ножем вбив трьох людей, а шістьох поранив. А у 2021 році чоловік з ножем убив двох дітей та поранив ще 16.

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