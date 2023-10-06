Чоловіки мають готуватися захищати Батьківщину: у ТЦК пояснили, кому варто чекати мобілізації

В Україні триває воєнний стан та загальна мобілізація. Призвати можуть чоловіків віком від 18 до 60 років.

Військовозобов'язані мають усвідомлювати, що їм доведеться захищати Батьківщину. Про це розповів речник Полтавського обласного ТЦК і СП майор Роман Істомін в інтерв'ю Telegraf.

"Ну, якщо говорити про "всіх" як про все населення України, то навряд чи. Але якщо брати саме військовозобов'язаних громадян, то цілком можливо. Я б сказав так: кожен чоловік уже має зрозуміти, що йому, найімовірніше, доведеться захищати Батьківщину зі зброєю в руках. І він має до цього готуватися", – зазначив він.

Читайте також: Адвокатка пояснила, чи можуть мобілізувати багатодітного батька

Істомін вказав, що призов проводиться спершу серед резервістів, колишніх учасників АТО, ООС. Також відбувається поступове нарощування чисельності військ за рахунок військовозобов'язаних, які проходили службу.

Нагадаємо, раніше в Україні затвердили новий перелік захворювань та станів, згідно з яким оцінюється придатність до військової служби. Також за цим переліком впорядковано проходження служби обмежено придатними.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!