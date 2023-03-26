Мило, сода та вішалка: способи прочистити забитий унітаз без вантуза

Існує безліч хімічних засобів, аби прочистити забиту каналізацію. Однак якщо ви не хочете використовувати агресивну хімію, можна скористатися підручними засобами, аби унітаз знову спускав воду, як треба.

Якщо ви не маєте під рукою вантуза, засмічений унітаз можна прочистити гарячою водою. Наберіть відро гарячої води (не окропу) та вилийте в унітаз. Напір води має проштовхнути засмічення по каналізаційних трубах.

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Якщо гаряча вода не допомогла, можна спробувати зробити це за допомогою мийного засобу для посуду. Пів склянки засобу вилийте в унітаз та через 15 хвилин влийте в унітаз відро теплої води.

Харчова сода теж допоможе позбутися засмічення. Змішайте чашку харчової соди з двома склянками оцту. Вилийте суміш в унітаз і залиште на тридцять хвилин. Потім просто натисніть кнопку змивання води.

Якщо ваш унітаз достатньо сильно засмітився, то можна спробувати його прочистити дротовою вішалкою. Все, що вам потрібно зробити, це розкрутити дротяну вішалку і розпрямити її. Потім просунути отриманий дріт в унітаз та спробувати проштовхнути засмічення.

Пропонуємо дізнатися, які предмети категорично не варто кидати в унітаз.

Нагадаємо, що частою проблемою на кухні є засмічення труб. Причиною цього є потрапляння залишків їжі у злив. Проте можна уберегтися від цієї проблеми за допомогою кулькам з фольги.

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