Цього тижня Трамп може запровадити санкції проти РФ - WSJ

Президент США Дональд Трамп розглядає можливість запровадження нових санкцій проти Росії вже цього тижня. Йдеться про реакцію на дії президента РФ Володимира Путіна, зокрема його агресію проти України та небажання йти на поступки в мирних переговорах.

Хоча нові обмеження, ймовірно, не торкнуться банківської сфери, у Білому домі активно обговорюють інші важелі тиску на Кремль, зокрема з метою домогтися підтримки Росією запропонованого Україною 30-денного перемир’я, яке Москва наразі відкидає. Про це повідомляє The Wall Street Journal, посилаючись на власні джерела.

Водночас у WSJ зауважують, що Трамп ще не ухвалив остаточного рішення — можливе й те, що нові санкції так і не будуть введені.

Журналісти пишуть, що президент США демонструє втому від процесу мирних перемовин і може вийти з них, якщо черговий дипломатичний крок не принесе результату.

"Наразі невідомо, які наслідки матиме вихід США із переговорного процесу та чи продовжить Трамп підтримувати Україну у військовому плані".

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За останні тижні, як пише видання, Трамп утримувався від публічної критики Путіна, навіть попри відмову Росії підтримати припинення вогню. Однак, згідно з джерелами, його позиція поступово змінилася під впливом трьох чинників:

Особисте невдоволення Зеленським. Трамп, за даними джерел, розчарований українським президентом, вважаючи, що той навмисно загострює конфлікт, хоча формально підтримав перемир’я. Сумніви в ефективності санкцій. На думку Трампа, нові економічні обмеження не змінять хід війни, але можуть нашкодити перспективам відновлення економічних відносин між США та РФ у майбутньому. Зміна ставлення до Путіна. Президент США вірив, що має вплив на російського лідера й може переконати його припинити війну, але остання телефонна розмова, під час якої Путін відмовився йти на компроміс, серйозно похитнула цю впевненість.

Таким чином, на тлі дипломатичного глухого кута Трамп вагається між запровадженням нових заходів проти Росії та прагненням не зруйнувати остаточно канал комунікації з Кремлем.

Нагадаємо, Трамп не задоволений тим, що робить Путін.

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