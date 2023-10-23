На французькій картині помітили дивний предмет: науковці пояснили, що це (фото)

На картині "Меленський диптих", написаної близько 1455 р. французьким творцем Жаном Фуке, знайшли художнє зображення ашельського ручного рубила.

Результати опубліковані у Cambridge Archaeological Journal, повідомляє Phys.org. Зазначається, що на полотні (ліва панель диптиха Мелун) зображені Етьєн Шевальє зі святим Стефаном. Етьєн Шевальє зображений в червоному вбранні, а святий Стефан – у синьому. Об’єкт, схожий на сокиру, лежить на книзі та служить для ідентифікації святого Стефана, якого забили камінням.

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Науковці зауважують, що 500 000 років тому предки людей використовували великі кам'яні інструменти, що подібні зображенню на картині художника. Ці інструменти були ашельськими ручними рубилами.

Ці доісторичні інструменти овальної та грушоподібної форми часто виготовлялися з кременю, вони мали загострений кінець. Згідно з письмовими джерелами, до епохи Просвітництва люди думали, що вони мають природне походження. Їх називали "громовим камінням, випущеним з хмар", причому найраніші записи датуються серединою XVI століття.

Художник навіть досить точно передав їхній колір. На поверхні нарахували 33 відщепи.

Керівник дослідження Стівен Кангас зауважив: "Схоже, Фуке виявив особливий інтерес до кам'яного об'єкта, мабуть, тому що той вразив його уяву".

Один з авторів аналізу Джеремі ДеСільва додав: "Мені подобається ідея пов'язати ручну сокиру — утилітарний предмет, який допоміг гомінідам вижити півмільйона років тому — із витонченим середньовічним французьким живописом. Від епохи палеоліту до епохи Відродження і далі ручні сокири були і залишаються частиною людської історії".

Картина "Меленський диптих" була написана Жаном Фуке на замовлення Етьєна Шевальє, який був родом з Мелена і служив скарбником короля Франції Карла VII.

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Диптих складається з двох картин олією на дерев'яних панелях: "Етьєн Шевальє зі Святим Стефаном" зліва та "Мадонна з немовлям в оточенні ангелів" праворуч.

На картині Шевальє зображений у малиновій мантії зі складеними разом руками, ніби він молиться, тоді як Святий Стефан, його покровитель, стоїть поруч із ним і тримає Новий Заповіт, але на книзі лежить кам'яний предмет, що символізує смерть через побиття камінням святого Стефана, першого християнського мученика.

Нагадаємо, остання картина Густава Клімта "Дама з віялом" на Sotheby's була продана за рекордні 85,3 мільйона фунтів стерлінгів (це понад 108 млн доларів). Таким чином вона стала найціннішим твором мистецтва, коли-небудь проданим на аукціоні в Європі.

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