Табір мобілізованих росіян з Томської області загорівся на фронті

У таборі російських мобілізованих сталася пожежа. Про її причини та наявність постраждалих не повідомляється.

"Гарячий" інцидент стався з окупантам з російського міста Томськ. Там згоріло кілька наметів та особисті речі окупантів, повідомляють росЗМІ.

"Пожежа у таборі мобілізованих. У наметовому таборі на фронті, де розташовуються томські мобілізовані, трапилася невелика НП. Згоріли три намети та особисті речі", – йдеться в опублікованій інформації.

У мережі є кілька версій причин пожежі та цього шоу "голубой огонек":

Саботаж.

Мобілізовані вже самі вирішили влаштувати "невеличку" пожежу, аби не бути вбитими клятим HIMARS.

Наметове містечко з російськими мобілізованими горить на фронті

Нагадаємо, що у Курській та Бєлгородській областях було знищено військову базу окупантів та скупчення зенітно-ракетних комплексів С-300.

Крім цього, у російському Курську місцеві жителі повідомили про нові порції "бавовни". Це сталось в районі військового аеродрому, де базуються винищувачі. Вибухи сталися в ніч на 25 грудня, близько третьої години.

У російській Чувашії стався вибух на газопроводі між селом Калініне та селом Ямбахтіне Вурнарського району. По цьому магістральному газопроводу Уренгой – Помари – Ужгород постачають продукти нафтопереробки до Європи із Західного Сибіру через Україну.

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