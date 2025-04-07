На горі Піп Іван температура впала до -18°C - ДСНС

На вершині гори Піп Іван у Карпатах фіксуються надзвичайно складні погодні умови. Сильний мороз, поривчастий вітер і снігопади замели обсерваторію, розташовану на висоті понад 2 тисячі метрів.

Про це повідомили у Державній службі України з надзвичайних ситуацій. Вранці 7 квітня температура на вершині опустилася до -18°C, а швидкість вітру сягнула 7 м/с. Ситуацію ускладнює щільний туман і сніг, який не припиняє падати.

"Мороз, снігопад і погана видимість створюють серйозну загрозу для життя. Закликаємо утриматися від походів у гори до стабілізації погодних умов", — наголосили рятувальники.

Зазначається, що ще напередодні на Піп Івані випало близько 30 сантиметрів снігу.

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У ДСНС наголосили: раптове погіршення погоди небезпечне навіть для досвідчених туристів, адже в умовах обмеженої видимості й морозу орієнтуватися в горах вкрай складно.

Раніше в Українському гідрометеоцентрі пояснили, що погіршення погодних умов спричинене надходженням холодного арктичного повітря. В результаті над країною сформувався активний циклон, який викликав різке похолодання та снігопади.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, в яких регіонах будуть дощі, сніг та аномальні температури.

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