На гірськолижному курорті у Туреччині сталась масштабна пожежа у готелі: є загиблі та поранені (фото)

Трагедія сталася на популярному гірськолижному курорті Улудаг у Туреччині, де внаслідок пожежі в готелі загинули люди. Інцидент стався у закритому раніше готелі, який не мав необхідного сертифіката для туристичного бізнесу.

Про це повідомляє TRT Haber. Під час пожежі в приміщенні перебували 12 осіб – співробітники готелю та працівники розташованого поруч гірськолижного курорту. Найбільших втрат зазнала родина лижного інструктора – чоловік, його дружина та син постраждали від густого диму.

Медики намагалися врятувати потерпілих, однак, на жаль, лижний інструктор та його син загинули. Дружину госпіталізували. Рятувальники повністю загасили пожежу, наразі тривають слідчі дії для з'ясування причин та обставин трагічного інциденту.

Нагадаємо, в результаті вибуху на збройовому заводі у Туреччині загинуло 12 людей.

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