На які доплати мають право пенсіонери-учасники бойових дій: відповідь ПФУ Яка категорія пенсіонерів має право на доплату у 2025 році - надбавка до пенсії для УБД

У 2025 році певні категорії пенсіонерів зможуть щомісяця отримувати додаткові виплати від держави — суми можуть сягати майже 600 гривень. Надбавки передбачені законом і залежать від статусу особи та інших чинників.

Згідно з пунктом 22 частини 12 статті Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", учасники бойових дій, які перебувають на пенсії, мають право на щомісячну доплату в розмірі 25% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність.

Станом на сьогодні цей мінімум становить 2 361 гривню, отже щомісячна доплата дорівнює 590,25 грн.

Також передбачена додаткова допомога у розмірі 40 гривень відповідно до закону "Про покращення матеріального забезпечення учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни". Незважаючи на невелику суму, вона нараховується щомісяця.

Водночас уряд гарантує, що загальний розмір пенсійних виплат для УБД не може бути меншим за 5 528 гривень. Це закріплено постановою Кабінету Міністрів про щомісячну державну адресну допомогу.

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Додаткові надбавки за віком

Крім статусних доплат, пенсіонери також отримують надбавки залежно від віку:

від 70 до 74 років — до 300 грн;

— до 300 грн; від 75 до 79 років — до 456 грн;

— до 456 грн; від 80 років і більше — до 570 грн.

Надбавка призначається з місяця, у якому пенсіонеру виповнюється відповідний вік. Якщо день народження — у середині місяця, виплата розраховується пропорційно.

Однак слід враховувати: якщо загальний розмір пенсії перевищує 10 340,35 грн, вікові надбавки не нараховуються. Цей поріг діє з 2020 року, і після індексації пенсій все більше громадян втрачають право на такі доплати.

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