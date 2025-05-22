На які виплати мають право родичі військових, зниклих безвісти

Рідним українських військових варто знати, як діяти у випадку, якщо захисник зник безвісти або потрапив у полон. Перш за все, необхідно звернутися до поліції із заявою та викласти всі відомі обставини зникнення.

Поки військовий не повернувся додому, його близькі мають право на фінансову підтримку від держави. Про це повідомляють у Міністерстві у справах ветеранів.

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Якщо боєць вважатиметься безвісти зниклим, його грошове забезпечення продовжує нараховуватися. Отримує його або та особа, яку військовий вказав у спеціальному розпорядженні, або, якщо такого документу немає, половина суми розподіляється між родичами першої лінії. До цієї категорії належать подружжя, неповнолітні діти (через представників), повнолітні діти з інвалідністю, а також батьки, якщо вони не позбавлені батьківських прав і не отримують аліменти від дитини. Розмір допомоги залежить від військової посади, однак орієнтовно становить близько 120 тисяч гривень. Половина цієї суми передається родичам, а інша половина залишається на обліку у військовій частині та виплачується самому військовому у разі його повернення або входить до спадщини, якщо буде офіційно підтверджено його загибель.

Якщо захисник не мав близьких родичів першої лінії, частина виплат — зазвичай 20% від основної суми — розподіляється між повнолітніми дітьми, братами чи сестрами.

Для оформлення допомоги потрібно звернутися до командування військової частини, де служив зниклий, із відповідною заявою. До неї обов’язково додаються копії паспорта, ідентифікаційного коду, документів, що підтверджують родинний зв’язок, номер банківського рахунку для нарахування грошей, а також докази факту зникнення військового.

Слід також враховувати, що в окремих випадках держава може відмовити у виплатах. Зокрема, якщо буде доведено, що військовий самовільно залишив місце служби, свідомо зник або порушив закон. Тому важливо збирати всі необхідні документи й слідкувати за офіційною інформацією від Міноборони чи Міністерства у справах ветеранів.

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