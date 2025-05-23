На яку пенсію мають право родичі загиблих військових: відповідь ПФУ

В Україні родини загиблих або зниклих безвісти військових мають право на пенсію у зв’язку з втратою годувальника. Це питання врегульовано законом №2262 "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб", який визначає порядок і умови призначення таких виплат, зокрема для дружин і батьків бійців.

Відповідно до чинного законодавства, матері та дружини військовослужбовців, які загинули під час проходження служби або виконання обов’язків, можуть отримати дострокову пенсію після досягнення 50 років, якщо мають щонайменше 20 років страхового стажу. Однак після досягнення 55-річного віку така пенсія призначається незалежно від тривалості стажу, що значно спрощує процедуру отримання виплат для старших родичів загиблих. Про це пише Новини.Live.

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Пенсії також можуть нараховуватись за іншими умовами — наприклад, незалежно від віку, якщо мова йде про категорії осіб, зазначені в частині 3 статті 114 закону №1058 (зокрема шахтарі). Також допускається призначення пенсії на пільгових умовах або зі зниженим пенсійним віком, з урахуванням наявності інвалідності або особливих умов праці.

Що стосується розмірів виплат, то у 2025 році передбачені такі норми: одному з батьків або дружині/чоловікові загиблого військового належить 70% від його грошового забезпечення. Такий самий відсоток нараховується дитині, якщо вона єдина у родині. Якщо дітей двоє чи більше, кожна з них отримує по 50% забезпечення.

Крім того, незалежно від причин смерті військовослужбовця, до кожного члена родини застосовується мінімальна межа пенсії — не нижче за два прожиткові мінімуми для непрацездатних осіб. Максимальний розмір виплати обмежується десятьма такими мінімумами. Це правило стосується кожного непрацездатного члена родини окремо.

Нагадаємо, ми вже писали, на які виплати мають право родичі військових, зниклих безвісти.

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