На яку пенсію може розраховувати українець з 50 роками стажу

Особи, які мають 50 років трудового стажу, матимуть право на пенсію, що становитиме 50% від їхньої заробітної плати. У певних ситуаціях така пенсія може перевищувати середній розмір пенсійних виплат в Україні.

Вік виходу на пенсію визначається залежно від кількості набутого страхового стажу: це може бути у 60, 63 або 65 років. Про це повідомляє "24 Канал" із посиланням на дані Федерації профспілок.

Розмір пенсійних виплат розраховується окремо для кожного пенсіонера. Він визначається залежно від тривалості страхового стажу, віку особи та рівня заробітної плати, з якої сплачувалися внески до Пенсійного фонду. Сьогодні розрахунок пенсії здійснюється за загальною формулою: пенсія = заробітна плата × коефіцієнт страхового стажу.

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Коефіцієнт страхового стажу визначається як добуток кількості років страхового стажу на показник вартості одного року цього стажу, поділений на 12. Інакше кажучи, загальний стаж множиться на 0,01. Наприклад, при 50 роках стажу коефіцієнт становитиме 0,5.

Розрахуємо суму пенсійних виплат у разі виходу на пенсію у 60 років:

при зарплаті 8 000 грн – 8 000 × 0,5 = 4 000 грн;

при зарплаті 15 000 грн – 15 000 × 0,5 = 7 500 грн;

при зарплаті 20 000 грн – 20 000 × 0,5 = 10 000 грн;

при зарплаті 30 000 грн – 30 000 × 0,5 = 15 000 грн.

Раніше ми розповідали, яку пенсію отримають українці із зарплатою 15 тис. грн.

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