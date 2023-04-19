На карибському острові за рекордну суму продали колишній маєток Рокфеллера

На карибському острові Сен-Бартелемі продали маєток, яким у різні роки володіли мільярдер Девід Рокфеллер та російський олігарх Роман Абрамович. Маєток продали за рекордні 136 млн доларів, попри те, що він був нежилим протягом кількох років та частково зруйнованим через урагани.

Як повідомляє WSJ, маєток площею 52,6 га купив власник Aspire Commodities Адам Сінн. Попередніми його власниками було подружжя продюсерів Стів та Лінда Хорн. Продюсери використовували його як будинком для відпочинку до того часу, як будівля постраждала через урагани.

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Відомо, що у 1957 році Девід Рокфеллер придбав дві ділянки землі на Сен-Бартелемі. На одній із ділянок площею 27 га над пляжем Colombier він звів будинок. Це стало початком перетворення доволі бідного острова на місце для "елітного туризму". Там Рокфеллер звів й бунгало з видом на океан, тенісні корти, басейни, павільйони для відпочинку.

Після зведення Рокфеллером маєтку Сен-Бартелемі почали називати "островом мільйонерів", оскільки багато багатіїв почали зводити там будинки та купувати нерухомість.

WSJ нагадує, що острів Сен-Бартелемі знаходиться під юрисдикцією Франції, після початку повномасштабного вторгнення росії в Україну на Сен-Бартелемі, за даними французької влади, було заморожено нерухомість Абрамовича на суму близько 1 млрд доларів.

Раніше стало відомо, що Абрамович намагався продати футбольний клуб "Челсі", але британський уряд зупинив цей процес.

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