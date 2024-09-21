На Кубані в рф загорілася база 'Молькіно', де розміщувалися вагнерівці (відео)

У Краснодарському краї росії сталася масштабна пожежа на військовій базі, де упродовж 10 років (до 2023 року) розміщувалися найманці ПВК "Вагнер". Пожежа охопила штаб та адміністративні будівлі військової бази "Молькіно" поблизу міста Горячий Ключ.

Про пожежу повідомили в Telegram-каналі вагнерівців "Оркестр". Зазначається, що у Молькіно, де майже десять років розташовувалась база ПВК "Вагнер", горять адміністративні споруди.

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"Під час перебування компанії там розташовувалися штаб і "фільтр". "Музика" залишила Молькіно наприкінці липня 2023 року, знакове місце зайняв "Африканський корпус"", – йдеться у повідомленні.

Пожежа на базі Молькіно. Джерело: Скриншот з відео Пожежа на базі Молькіно. Джерело: Скриншот з відео

Пожежа на базі Молькіно. Джерело: Скриншот з відео Пожежа на базі Молькіно. Джерело: Скриншот з відео

Пожежа на базі Молькіно. Джерело: Скриншот з відео Пожежа на базі Молькіно. Джерело: Скриншот з відео

Пожежа на базі Молькіно. Джерело: Скриншот з відео Пожежа на базі Молькіно. Джерело: Скриншот з відео

17 липня 2023 року у Краснодарському краї закрилася основна база ПВК "Вагнер", яка розташована на військовому полігоні Молькіно в районі міста Гарячий Ключ. Вагнерівці оголосили, що переміщуються на нові місця дислокації. Офіційно цю базу закрили 30 липня 2023 року.

Нагадаємо, у ніч на 21 вересн одразу сім регіонів росії були атаковані сотнею БПЛА, зокрема, безпілотники атакували Тихорецький район Краснодарського краю та влучили в склад з боєприпасами у селищі Кам’яне. А біля селища Октябрьське Тверської області безпілотники атакували 23-й арсенал Головного ракетно-артилерійського управління Міноборони РФ (ГРАУ).

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