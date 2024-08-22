На Курщині російські солдати розстріляли впритул свою ж БМП-2 (відео)

Ще одна невдача спіткала російських окупантів на фронті. Цього разу – на території росії, в селі Руська Конопелька, що в Курській області.

У мережу потрапило відео, на якому можна помітити, як під час бойових дій у районі присілка Руська Конопелька (поблизу міста Суджа в Курській області), російська бойова машина піхоти БМП стала жертвою хитрого маневру українських захисників.

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БТР-82А відкрив вогонь по БМП-2. Джерело: t.me/in_factum БТР-82А відкрив вогонь по БМП-2. Джерело: t.me/in_factum

За даними Telegram-каналу In Factum, український бронеавтомобіль "Козак-2" вдало заманив російську БМП на лінію вогню, де її вже підстерігав інший російський бронетранспортер БТР-82А. Не розпізнавши своїх, БТР-82А відкрив вогонь по БМП-2, знищивши її.

"Наш "Козак" попутно накидував зі свого озброєння, оперативно відʼїжджаючи від такого замєса", – йдеться в описі до відео.

Нагадаємо, 6 серпня 2024 року російська сторона повідомила, що Сили оборони України прорвали кордон у Курській області та зайшли на територію росії з боку Сумщини.

12 серпня 2024 року головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив, що під контролем українських сил перебуває близько тисячі квадратних кілометрів території росії. Цього ж дня президент Володимир Зеленський вперше прокоментував ситуацію із заходом ЗСУ до Курської області рф. У своєму черговому відеозверненні глава держави підкреслив, що українські війська на Курщині контролюють райони, з яких російська армія завдавала ударів по Сумській області.

15 серпня 2024 року головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський доповів президенту Зеленському, що Україна створила першу військову комендатуру на підконтрольних територіях Курської області.

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