На пляжі у Великій Британії знайдено доісторичні сліди динозавра

Під час відпочинку на пляжі в Англії сім’я виявила давні сліди динозаврів. На березі Сассекса з’явилося вісім відбитків, після того, як хвилі та дощ змили пісок, що прикривав скелі.

Про це повідомляє видання The Argus. Неймовірну знахідку виявили Вікі Баллінджер із своїми доньками, Лайлою та Іммі, які гуляли по пляжу Бексгілл.

"Насправді дуже цікаво побачити ці дивовижні сліди, які ми з дітьми знайшли під час прогулянки. Вони були в захваті, що змогли роздивитись слід динозавра і ходити там, де ходила доісторична істота. Можливо, це був ігуанодон", – розповіла Вікі.

Скелі, де знаходиться Бексгілл, утворилися близько 140 мільйонів років тому і зберігають рештки динозаврів, які колись жили в цих краях.

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У цій місцевості протягом довгого часу виявляли залишки різних доісторичних рептилій, серед них були ігуанодон, мегалозавр, баріонікс, полакант та зуб тварини типу велоцираптора. Більшість з них можна побачити в музеї Бексгілла.

У січні в цьому ж районі також знайшли чотири нових сліди ігуанодонів, яким, за припущенням, близько 130 мільйонів років.

На сайті музею Бексгілла повідомляється, що скам’янілості, які знаходять тут, у більшості своїй ідентифіковані як останки ігуанодона.

"Бексгілл відомий викопними слідами динозаврів, які іноді можна побачити на пляжі, більшість із яких приписують слідам ігуанодонів. Також були знайдені останки броньованого рослиноїдного динозавра гілеозавра, м’ясоїдного мегалозавра та баріонікса, а також фрагменти інших малих динозаврів", – повідомив сайт музею.

Раніше науковці виявили у пір'ї птахів давній візерунок. Його дослідження є важливим кроком у розумінні того, як динозаври перетворилися на птахів.

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