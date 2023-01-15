На росії командир взводу підірвав гранату у військовій частині: троє загиблих, 16 поранених, 8 зниклих

У Бєлгородській області росії на хуторі Тонєнькоє стався вибух, в результаті чого виникла масштабна пожежа. Виявилося, що один з солдатів у військовій частині, яка була розташована у сільському будинку культури, підірвав гранату РГД-5.

Після вибуху здетонували боєприпаси, які знаходилися у кімнаті зберігання зброї. Унаслідок інциденту загинули троє російських військовослужбовців, 16 отримали поранення, а восьмеро вважаються зниклими безвісти.

російські ЗМІ та Телеграм-канали повідомляють, що інцидент стався у суботу, 14 січня. Його винуватцем став командир взводу, старший сержант – саме він підірвав гранату у розташуванні.

"В результаті здетонували боєприпаси у кімнаті зберігання зброї. Попередньо троє військовослужбовців загинули, ще 16 постраждали, а вісім зникли безвісти. Площа загоряння становила 450 кв. м. Порушено кримінальну справу. Подробиці трагедії уточнюються. Порушено кримінальну справу", – йдеться у повідомленні.

Один з російських Телеграм-каналів пише, що вибух у частині у Бєлгородській області влаштував військовослужбовець зі Свердловської області. За попередньою інформацією, всі постраждалі та загиблі — мобілізовані.

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