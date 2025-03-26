На скільки знижується пенсія при переїзді до будинку для літніх людей

Деякі пенсіонери з часом переселяються до будинку для людей похилого віку. Якщо це державний заклад, розмір їхніх виплат скорочується.

Сума виплат, що зберігається, визначається видом пенсії, яку отримує людина. Про це повідомляє UAportal із посиланням на сайт "На пенсії".

Варто зауважити, що якщо до будинку-інтернату переселяється пенсіонер, який є дитиною-сиротою, розмір його виплат залишається незмінним.

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Яка пенсія залишається:

людям, які отримують пенсію за віком, зберігається лише 25% виплат.

пенсіонери за інвалідністю також отримують 25% своєї пенсії.

тим, хто отримує виплати у зв’язку з втратою годувальника, залишається 50%.

Якщо у пенсіонера на утриманні є непрацездатні особи, виплата розподіляється наступним чином:

пенсіонеру належить 25% від загальної суми виплат;

непрацездатні члени сім’ї, які перебувають на його утриманні, отримують до 50%.

Залишок пенсії переказується до закладу, у якому проживає особа. Ці кошти спрямовуються на забезпечення та покращення умов її перебування.

Раніше ми розповідали, які пільги доступні пенсіонерам після 70 років.

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