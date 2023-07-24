На Закарпатті обвалився міст разом з автівками через річку Тересву (фото)

У Закарпатській області на дорозі Н-09 обвалився міст через річку Тересва.

Як повідомив журналіст Віталій Глагола, під час руху автівок провалилась секція мосту, на якій у той час перебували два автомобілі.

"На Закарпатті обвалився міст через річку Тересва. Це сталось на дорозі Н -09 Бедевлянської обʼєднаної територіальної громади. Там під час руху автівок провалилась секція мосту разом із вантажівкою та легковим авто", – написав Глагола у своєму Телеграм-каналі та опублікував фото з місця трагедії.

Віталій Глагола додав, що під час обвалу мосту звалилися легковик Skoda на польскій реєстрації та вантажівка.

Поліція Закарпатської області у Фейсбуці повідомила, що міст обрушився близько 19-ої години в межах населеного пункту Бедевля в Тячівському районі.

"Інформація про потерпілих уточнюється. На місці працюють екіпажі поліції, медики та рятувальники", – додали правоохоронці.

Місцева поліція зазначила, що рух даною ділянкою дороги перекрито: "Об’їзд місця аварії на транспортному мості в селі Бедевля Тячівського району можливий через наступні населені пункти: Крива - Терново - Нересниця - Вільхівці - Бедевля".

Головне управління ДСНС України у Закарпатській області поінформувало, що через обвал мосту постраждало 5 осіб, серед яких двоє дітей. Їх госпіталізовано до Тячівської районної лікарні.

Додамо, що міст тривалий час вважався аварійним. Його мали відремонтувати ще у 2021 році за програмою Президента "Велике будівництво". Цей міст стратегічний, оскільки має виходи до кордону з чотирма країнами ЄС.

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