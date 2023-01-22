На замітку городникам: коли висівати насіння квітів, зелені та овочів на розсаду

З настанням кінця зими та початку весни для городників та садівників з'являється більше клопоту. Оскільки якраз час сіяти квіти, овочі та зелень для розсади.

Вже з потеплінням її потрібно буде висадити у відкритий ґрунт. Коли це правильно робити, розповідає UAportal.

Як відомо, насамперед потрібно сіяти овочеві культури, який мають довший вегетаційний період. Зокрема це баклажани, томати, перець, селера. Далі можете братися за те, щоб сіяти капусту різних сортів. Висаджування на розсаду відбувається від кінця березня до середини квітня.

Щоб був гарний та щедрий врожай патисонів, кабачків, огірків та дині, насіння треба сіяти від середини квітня. У відкритий ґрунт дозволено висівати, коли не буде загрози приморозків.

Зауважимо, що огірки, кабачки та баклажани на розсаду краще відразу сіяти в окремі місткості, оскільки їхня коренева система чутлива до пошкоджень під час пересадки.

Для висаджування розсади можете придбати спеціальний готовий ґрунт, або ж приготувати його самостійно. Для цього вам потрібно пісок, перегній та садова земля у пропорціях 4х3х3.

Пам'ятайте, що важливо, аби не було грудок, а субстрат для розсади був рівномірний. Також їх рекомендується дезінфікувати на пару або в мікрохвильовій печі, щоб знищити спори грибів та бактерій. Це потрібно робити приблизно за місяць до посадки насіння, щоб мікрофлора змогла відновитися до посіву розсади.

​Терміни посіву на розсаду

Квіти:

Еустома – листопад-січень.

Віола – грудень-квітень.

Примула – грудень-березень.

Дельфініум – лютий-березень.

Петунія – друга половина лютого – кінець березня.

Аліссум – березень.

Колеус – березень (для домашнього вирощування – цілий рік).

Лобелія – березень.

Ціннія – березень.

Чорнобривці – третя декада березня – квітень (посів безрозсадним способом у травні).

Соняшник – березень-квітень (посів безрозсадним способом у травні).

Овочі, пряні, зелені та ягідні культури:

Розмарин, чебрець, материнка – лютий.

Селера – лютий.

Суниця – лютий.

Селера з ніжкою – друга половина лютого – початок березня.

Цибуля ріпчаста, порей – лютий – початок березня.

Баклажан – друга половина лютого – перша декада березня.

Перець – друга половина лютого – перша декада березня.

Томат індетермінантний – друга-третя декада березня.

Томат детермінантний – третя декада березня – квітень.

Нагадаємо, що пекінську капусту можна висаджувати двічі за сезон. Вперше це робить рано навесні, або в середині літа, коли світловий день стає коротшим.

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